فيديو .. الثانوية العامة 2024: الضوابط والإرشادات لوضع الامتحانات

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امتحانات الثانوية العامة

قال باسم هوله المنتدب بالمركز القومي لـ الامتحانات سابقا، إن امتحان الثانوية العامة يحدد مستقبل الطالب والمجتمع يحتاج لطالب مجتهد يمتلك قدرات علمية والكفاءة يحمل قيم المواطنة والتسامح ويحمل مسؤولية الوطن.

وأضاف «هوله» خلال لقائه في برنامج مصر جديدة على قناة etc، أن امتحانات الثانوية العامة تراعي مواصفات الورقة الامتحانية من المركز القومي للامتحانات والتي تراعي أسئلة الفهم والتذكر والتطبيق والتحليل والإبداع والمستويات العليا، و تراعى الضوابط والإرشادات والشروط بحيث تكون الألفاظ المستخدمة واضحة ودقيقة ومهذبة والبعد عن الدين والسياسة.

وأشار المنتدب بالمركز القومي لـ الامتحانات سابقا، إلى أن كتاب الوزارة يحمل نموذج اجابة الامتحان وأن رأس السؤال فقط مختلف عن أسئلة الوزارة. والأسئلة المقالية يمكن أن ترفع نسب النجاح و ورفع الدرجات.

المصدر: elbalad

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