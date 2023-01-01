فيديو.. التحقيقات تكشف تفاصيل حياة سـ..فاح التجمع



سـ..فاح التجمع سـ..فاح التجمع



كشفت التحريات عن كواليس طريقة إخفاء المتهم “كريم. س”، 46 عامًا، مدرس لغات، جرائمه التي ارتكبها على فترات متباعدة بقتل فتيات الليل.



وتبين أنه أقنع مالك العقار بإجرائه تعديلات على إحدى غرف الشقة لتحويلها لغرفة عازلة للصوت لعدم تعرضه للإزعاج من الخارج، حيث استغل تلك الغرفة في إخفاء أصوات ضحاياه خلاف حفلات التعذيب التي أقامها لهن، حيث اعترف أنه كان يتلذذ بتعذيب السيدات وسماع صرخاتهن.



معلومات عن سفاح التجمع

كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، أن سفاح النساء كان لديه شقة في كمبوند بالتجمع وكان يستدرج فتيات الليل إليها ويقوم بتنفيذ جرائمه بداخلها، ثم إلقاء جثامين السيدات في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، وتبين أن الفتيات إحداهن من الجيزة والثانية والثالثة من القاهرة.

قد يعجبك أيضا...

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.