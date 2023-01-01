فيديو .. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الصيف

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نورهان خفاجي، أنه متبقي نحو 40 يومًا على نهاية فصل الصيف 2024، معلقا: ما نعيشه حاليًا من أجواء وارتفاعات نسب الرطوبة أو الحرارة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد.
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية موعد نهاية فصل الصيف.
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