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فيديو .. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الصيف

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صورة الخبر: فصل الصيف
فصل الصيف


كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية موعد نهاية فصل الصيف.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نورهان خفاجي، أنه متبقي نحو 40 يومًا على نهاية فصل الصيف 2024، معلقا: ما نعيشه حاليًا من أجواء وارتفاعات نسب الرطوبة أو الحرارة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد.

ونوه أنه مع بداية فصل الخريف ستبدأ الأجواء بالاستقرار، امتداد منخفض الهند الموسمي ودخوله على البحر المتوسط بكتل هوائية شديدة الحرارة، وبالتالي يحمل كميات كبيرة جدًا من بخار الماء، وهذا هو سبب ارتفاع نسب الرطوبة داخل مصر.

المصدر: elbalad

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