فيديو .. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة هذا الأسبوع



موجة حارة موجة حارة



قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم، الثلاثاء، هو موعد بداية موجة حارة، وتشير التنبؤات إلى استمرارها حتى الأسبوع القادم، ولكن تبدأ اليوم بارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية.



وأضاف الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن اليوم تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بمعدل من درجة إلى درجتين على جميع مناطق الجمهورية، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل إلى 42 على محافظات جنوب الصعيد، موضحا أنه خلال ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية تقريبا، وتصل الصغرى على القاهرة إلى 25 درجة.



وتابع الدكتور محمود القياتي أن الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومعتدل على جميع مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل، لافتا إلى أنه بداية من يوم الخميس ستصل البلاد إلى ذورة هذه الموجة، وستكون ما بين الخميس إلى السبت، والعظمي تصل خلالها إلى 40 درجة مئوية يوم الخميس على القاهرة الكبري، وحوالي 47 إلى 48 فى بعض المناطق من جنوب الصعيد.