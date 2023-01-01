فيديو ..اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

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صورة الخبر: رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر
رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر


انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.

وفي الفيديو الجديد، نشر بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، وكيف قامت باغتياله.

واتهم منفذو العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على "تجنيد الشباب المصري" لصالح إسرائيل.

https://twitter.com/i/status/1789328910376697922

المصدر: RT

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