فيديو .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب

صورة الخبر: متظاهرين ضد نتنياهو
متظاهرين ضد نتنياهو

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم السبت، بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقد صفقة تبادل فورية في عدة شوارع بتل أبيب.

وبحسب موقع "ولا" العبري، ووصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيغن.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم إن "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم. ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم".

https://t.me/saedelswerki/88841

المصدر: موقع "ولا" العبري

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد نتنياهو في تل أبيب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95046

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم