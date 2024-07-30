(فيديو) استشارية أسرية لقناة الناس تكشف أهم خطوات تحقيق السعادة الزوجية

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أوضحت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الاسرية تحقيق التفاهم والانسجام بين المقبلين على الزواج، نظرا لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد.

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وأوضحت استشارية العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "عندما نبدأ بتأسيس العائل،. من اللحظة التى نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ فى خطوة الزواج، يجب أن نكون واعين لكيفية تأثير خلفيات كل طرف على العلاقة".وأضافت: "من الضرورى أن نلاحظ الممارسات والعادات التى تحكم العائلتين والمجتمع الذى ينتمى إليه كل طرف، هذا يشمل فهم الأمور التى تعجبنا فى الطرف الآخر، وكذلك الأمور التى قد تكون لدينا تحفظات بشأنها، يجب أن نتفق من البداية على كيفية التعامل مع هذه القضايا وتحديد ما هو مقبول وغير مقبول".وتابعت: "فى الماضى، كانت هناك عادات واضحة ومحددة فى كيفية التعامل مع الأماكن الخاصة فى المنزل، مثل غرفة نوم الوالدين، حيث كانت هذه الأماكن تعتبر مقدسة ولا يجوز الدخول إليها بدون إذن. هذه العادات كانت تساهم فى الحفاظ على الخصوصية والاحترام داخل الأسرة".وأوضحت: "اليوم، من المهم أن نطبق هذه القيم نفسها فى حياتنا الحديثة، يجب علينا احترام خصوصية الأماكن الخاصة فى المنزل، حتى وإن كان ذلك يعنى أنه لا يجوز الدخول إلى غرف معينة أو تغيير أى شيء فيها بدون إذن، هذه الخصوصية تعكس الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة وتساهم فى بناء بيئة آمنة ومحترمة".وأضافت: "التخطيط لحياة زوجية يتطلب تحديد مدى الخصوصية والتفاهم فى العلاقة، من الضرورى أن نوضح كيفية التعامل مع الأمور اليومية بشكل يتماشى مع القيم والتقاليد المتفق عليها، وأن نحافظ على مستوى عالٍ من الاحترام والخصوصية".وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.