فيديو .. إعلام إسرائيلي: عشرات القتلى والجرحى في قصف نفذه "حزب الله" على بلدة مجدل شمس بالجولان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء قصف صاروخي نفذه "حزب الله" على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

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وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، "لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان وسقط في مجدل شمس"، وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى إصابة 30 شخص على الأقل بينهم 7 بجراح خطيرة.وكانت الطواقم الطبية قد أفادت بأنها تلقت "بلاغا أوليا عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 بحالة حرجة و6 بحالة خطيرة"، وبحسب الطواقم الطبية فإن أعمار القتلى تتراوح بين 10 و20 عاماولاحقا، أوضحت أن عدد الإصابات الحرجة ارتفع إلى 7، وذكرت أن عددا آخر من المصابين (لم تحدده) نقل إلى عيادات محلية لتلقي العلاج.وقالت مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في واشنطن، إنه أجرى مشاورات أمنية عقب إطلاعه على الحدث في مجدل شمس، في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن الحديث عن سقوط مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان.بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "رصد سقوط قذيفة في منطقة مجدل شميس وتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا"، وأضاف أن مروحياته وقواته بالتعاون مع الطواقم الطبية تعمل "على إجلاء الضحايا".ويتضح من التفاصيل أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية من 40 قذيفة استهدفت مواقع للاحتلال في الجولان، اعترض الاحتلال بعضها وسقطت بعضها في منطقة مفتوحة، فيما سقطت قذيفة في ملعب مجدل شمس حيث نظمت مباراة كرة قدم.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي إنه "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها في الشمال في تمام الساعة 17:24، فالحديث عن إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من لبنان حيث اعترضت الدفاعات الجوية عدد منها بينما سقطت الباقية في منطقة مفتوحة".وتابع أنه "بخصوص الإنذارات في تمام الساعة 17:55 تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. بعد وقت قصير تم تفعيل إنذار في منطقة مجدل الشمس بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان".وأضاف أن "القذيفة سقطت لترد تقارير عن إصابات. مروحيات وقوات الجيش هرعت للمكان لإجلاء المصابين".https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.07/66a51dd842360428906d66da.mp4