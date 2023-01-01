فيديو .. إعصار بيريل يضرب جزر الكاريبي ويخلف خسائر مادية وبشرية



إعصار بيريل إعصار بيريل

لا تزال عدة دول في بحر الكاريبي تعاني من آثار إعصار بيريل الذي اتجه الخميس إلى جزر كايمان.



وكان بيريل أول إعصار من الفئة الخامسة على الإطلاق في المحيط الأطلسي. وقد تراجع منذ ذلك الحين إلى الفئة الرابعة، لكن قوته تبقى مدمرة مع رياح تصل سرعتها إلى 220 كم في الساعة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وقد خلف دمارا كبيرا في جزر باربادوس وكايمان.

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وقد بلغت حصيلة الضحايا ثمانية أشخاص على الأقل بعد أن تأكدت وفاة سيدة في جامايكا لقيت مصرعها إثر سقوط إحدى الأشجار على منزلها. وفي جرانادا قضى ثلاثة أشخاص في الإعصار وآخر في جزر سان فانسانت وجرونادين.وينتظر أن يطال بيريل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل أن يتجه الاثنين نحو الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك وجنوب تكساس على شكل عاصفة استوائية أقل حدة.تحرك مركز الإعصار بيريل بشكل خطير نحو جامايكا، الأربعاء الماضي، بعد اقتلاع الأشجار والأسقف وتدمير المزارع أثناء شقه مسارًا مدمرًا غارقًا في المياه عبر جزر أصغر في منطقة البحر الكاريبي.وارتفع عدد قتلى الإعصار القوي من الفئة الرابعة إلى سبعة أشخاص على الأقل، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرتفع مع عودة الاتصالات عبر الجزر الغارقة التي تضررت بسبب الفيضانات والرياح القاتلة.واستعد الجامايكيون لانقطاع الكهرباء، وفقًا لمسؤول في شركة الكهرباء، حيث جرفت الطرق القريبة من الساحل بالفعل مع استمرار هطول الأمطار المستمرة.و كان مركز الإعصار المتصاعد يقع على بعد حوالي 75 ميلاً (121 كيلومترًا) جنوب شرق كينغستون، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، على الرغم من أن حلقاته الخارجية كانت تضرب بالفعل جزءًا كبيرًا من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 3 مليون.يقوم بيريل بتعبئة رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 145 ميلاً في الساعة (233 كم / ساعة).وقال المركز الوطني للأعاصير في منشور أنه من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة بسبب الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء جامايكا وجنوب هايتي حتى اليوم، مضيفا أنه من المتوقع هبوب رياح خطيرة وعواصف في كل من جامايكا وجزر كايمان.