(فيديو) ..أنفق 16 ألف دولار ليصبح «كلبًا» والآن يريد التحول إلى حيوان آخر.. ما القصة؟

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يأمل الرجل الياباني الذي حقق شهرة عالمية بعد أن تحول إلى «كلب» من خلال زي (ملابس) بقيمة 16 ألف دولار، الآن أن يتحول إلى حيوان آخر، وفقًا لموقع "nextshark".



وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، أعرب الرجل، المعروف فقط باسمه المستعار «توكو»، عن اهتمامه بالتحول إلى «كلب آخر، باندا، أو دب، أو ثعلب، أو قطة».



اتفق الرجل الذي اشتهر بـ«Toco» مع شركة Zeppet اليابانية للنماذج والنحت بتصميم زيه الواقعي لكلاب «الكولي Collie»، هي كلاب متوسطة الحجم خفيفة البنية ذات أنف مدبب، والعديد من الأنواع لها لون أبيض مميز على الكتفين.

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وجه أنظاره نحو الشهرةأطلق توكو قناة على موقع يوتيوب لتوثيق رحلته، بمجرد الانتهاء من زيه في الربيع الماضي، وتفرغ للمشاركة في برامج حوارية ومقابلات إعلامية، كما أصبح يقضي أوقاته ليعيش حياته اليومية مثل الكلاب، فهو يخرج للتنزه ويتناول طعام الكلاب.في مقابلة حديثة مع الموقع الإخباري الياباني WanQol، ناقش توكو تحديات محاكاة حركات الكلاب بسبب الاختلافات في بنية العظام ومرونة الأطراف بين الأنياب والبشر. كما قال إنه يستكشف طرقًا لجعل أطرافه تبدو أشبه بالكلاب، وأشار إلى صعوبة الحفاظ على الزي.فيماأعرب عن رغبته في التحول إلى حيوان آخر، بهدف نهائي هو تحقيق حلمه في أن يصبح في شكل حيوانات مختلفة.وصرح للموقع الإخباري قائلًا: «بالطبع، أود أن أصبح حيوانًا آخر أيضًا. قد أكون واقعيًا قادرًا على أن أصبح كلبًا آخر، باندا أو دبًا. سيكون الثعلب أو القطة لطيفين أيضًا، لكنهما صغيران جدًا بحيث لا يستطيع البشر تجربتهما. أود أن أحقق حلمي في أن أصبح حيوانًا آخر يومًا ما».يرفض الكشف عن هويتهوعلى الرغم من نشره مقاطع فيديو منذ أشهر وجمعه ما يقرب من 65 ألف مشترك، إلا أن توكو لم يكشف عن هويته، معترفًا بقلقه من آراء الآخرين، وخاصة أحبائهم.وبينما يواصل مشاركة رحلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتلقى تعليقات داعمة من المشاهدين الذين يعجبون بتفانيه.وتابع: «أنها حقًا تجربة سعيدة أن أكون قادرًا على أن أصبح شيئًا آخر غير نفسي.. أشعر بالسعادة لكوني شخصًا آخر غير نفسي».