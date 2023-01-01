فيديو .. "أنت مجرم حرب".. نشطاء يحرجون وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته واشنطن

وصف عدد من النشطاء المناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة احتشدوا أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ "مجرم الحرب"، ودعوا إلى اعتقاله.
وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر غالانت على مدخل مبنى الكونغرس الأمريكي حيث تجمهر النشطاء، وأطلقوا صيحاتهم ضده قائلين: "يوآف غالانت أنت مجرم حرب، اخرج من العاصمة واشنطن يجب اعتقالك ووضعك في السجن. عار عليك".
وأضاف النشطاء: "لا عمل له في الكونغرس، المكان الوحيد الذي ينبغي أن يتوجه إليه هو لاهاي! كيف تجرؤون على دعوته إلى مكان نحن ندفع (ضرائب) من أجله، إنه قاتل. عار عليكم. مجرم حرب".
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