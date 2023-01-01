فيديو.. أم شهد: هل هي متورطة في جريمة التجمّع؟



سـ.فاح التجمع سـ.فاح التجمع



ما زالت التفاصيل الصادمة تتكشف في قضية كريم مسلم، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب «س.فاح التجمع»، حيث تفجرت مفأجاة جديدة في قضية الس.ـفاح الذي يواجه اتهامات بقتل 3 نساء، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد، والإسماعيلية.



ونكشف في الفيديو التالي، عن التفاصيل الجديدة والصادمة في في قضية سـ.فاح التجمع الخامس بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لاتهامها في القضية بالاشتراك مع المتهم كريم مسلم سـ.فاح النساء في التجمع.





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واعترف س.فاح التجمع الخامس عند مواجهته بالجرائم، التي ارتكبها في حق السيدات قائلا: إنه قام بالتعرف على الفتيات، ويأخذهن لمنزله، لممارسة أفعال غير مألوفة، وأنه كان يقوم بتعاطي المواد المخدرة معهن ومعاش.رتهن، وهن تحت تأثير تلك المواد، ثم يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، وأنه قتلهن، وقام بتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وأقر بواقعة قتل الفتيات المجني عليهن.