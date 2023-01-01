فيديو .. أتالانتا يتوج بلقب بطل الدوري الأوروبي

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صورة الخبر: أتالانتا
أتالانتا

سطر نادي أتالانتا الإيطالي التاريخ، بفوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم 2024، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على باير ليفركوزن الألماني (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، في إيرلندا.

ويدين الفريق الإيطالي بالفضل في انتصاره التاريخي، لمهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان، الذي حقق أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (12، 26، 76) من عمر المباراة على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

وتوج فريق أتالانتا لأول مرة في تاريخه، بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في أول نهائي يبلغه.

وأصبح نادي أتلانتا الفريق الإيطالي الـ11 الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وأول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي بحلته الجديدة.

بينما أخفق فريق باير ليفركوزن، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي 1988، في مواصلة سلسلته "الذهبية" المؤلفة من 51 مباراة "من اللاهزائم" بكافة البطولات، خلال هذا الموسم.

https://twitter.com/i/status/1793362984527712560

المصدر: RT

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