فيديو .. أتالانتا يتوج بلقب بطل الدوري الأوروبي

سطر نادي أتالانتا الإيطالي التاريخ، بفوزه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم 2024، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على باير ليفركوزن الألماني (3-0)، مساء اليوم الأربعاء، في إيرلندا.
ويدين الفريق الإيطالي بالفضل في انتصاره التاريخي، لمهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان، الذي حقق أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (12، 26، 76) من عمر المباراة على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن.
وتوج فريق أتالانتا لأول مرة في تاريخه، بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في أول نهائي يبلغه.
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