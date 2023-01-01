فيديو .. "أبو عبيدة" يتوعد الجيش الإسرائيلي : العدو يدخل الجحيم

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صورة الخبر: أبو عبيدة
أبو عبيدة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأحد تصريحا سابقا لأبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يتوعد فيها الجيش الإسرائيلي.

ويقول أبو عبيدة في الفيديو المتداول الذي دمج تصريحا سابقا صرح به في الـ 17 من مايو 2024 وصورا ومقاطع لعمليات وثقت عمليات استهداف القوات الإسرائيلية في غزة: "كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيثما يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه، فإن هذا ما حدث ويحدث كل يوم".

وأشار أبو عبيدة في كلمته تلك إلى أن الجيش الإسرائيلي يتخبط وقرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أن الأهداف باتت سهلة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر.

وشدد على أن "العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد".

وأكد أبو عبيدة حينها أن "الجيش الإسرائيلي في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده".

https://arabic.rt.com/middle_east/1578586-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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