فيديو .. "أبو عبيدة" يتوعد الجيش الإسرائيلي : العدو يدخل الجحيم

نشرت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأحد تصريحا سابقا لأبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يتوعد فيها الجيش الإسرائيلي.
ويقول أبو عبيدة في الفيديو المتداول الذي دمج تصريحا سابقا صرح به في الـ 17 من مايو 2024 وصورا ومقاطع لعمليات وثقت عمليات استهداف القوات الإسرائيلية في غزة: "كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيثما يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه، فإن هذا ما حدث ويحدث كل يوم".
وأشار أبو عبيدة في كلمته تلك إلى أن الجيش الإسرائيلي يتخبط وقرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أن الأهداف باتت سهلة.
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