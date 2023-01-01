فيديو ..«تُنقل بطائرة خاصة وترتدي حمالة صدر».. ما لا تعرفه عن حقوق الأبقار في سويسرا

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الأبقار جزء لا يتجزأ من المشهد السويسري وجزءًا مهماً من اقتصادها، إذ يُطلق عليها في بعض الأحيان «بترول سويسرا»، ويدخل حليبها في صناعة الشوكولاتة والجبن السويسرية، كما أنها تشكل عامل جذب سياحي بحد ذاتها ولذلك وضعت سويسرا قوانين صارمة لحماية الأبقار في البلاد.



حماية الأبقار في سويسرا

بحسب ما نقلته cnn عن مدوّن السفر المصري عمرو العجيزي، تنصّ القوانين في سويسرا على منح البقر شهادة ميلاد وبطاقة شخصية تحمل اسمها، واسم عائلتها، وعمرها وسلالتها، كما يجري نقلها في بعض الحالات بطائرة هليكوبتر خاصة في حال تعرضها للإصابة أو شعورها بالتعب، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصريح حكومي في حالة الرغبة بنقل البقرة من مكان لآخر.



قوانين حماية الأبقار في سويسرا

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ورغم العناية الشديدة بهذه الحيوانات فإن السويسريين يحبون لحوم البقر ويستهلكون حوالي 28 كيلوجرامًا من لحم البقر ولحم العجل للشخص الواحد سنويًا؛ وهذا التبجيل للأبقار إلى جانب الرغبة الشديدة في تناول لحوم البقر لا يُنظَر إليه باعتباره تناقضًا، بل إنه النظام الطبيعي للأشياء هناك.ويعبر السويسريون عن تعلقهم بالحيوانات من خلال الطريقة التي يعاملونها بها خلال حياتها القصيرة ولكن المنتجة، ولذلك فإن قوانين رعاية الحيوان هناك صارمة للغاية فلا يجوز نقل الماشية لأكثر من ست ساعات، ويجب صعقها قبل الذبح ولا يُسمح بممارسات القتل الطقسية مثل الذبح الحلال دون تخديرها.وعلاوة على ذلك، يتضمن القانون أحكامًا لحماية «كرامة» الحيوان وحمايته من «الإذلال» يمكن أن تشمل هذه التدابير توفير حمالة صدر للأبقار ذات الضروع المليئة بالحليب بشكل مؤلم أو حتى تقويم القرون المنحنية التي يمكن أن تسبب عدم الراحة أو الإصابة للحيوان.وتجاوزت بعض المحاولات الرامية إلى حماية الأبقار ما يتطلبه القانون، فقد أجرى علماء سويسريون دراسة لاختبار تأثير أجراس الأبقار على سلوك الأبقار، واكتشف أن أن ضجيج الأجراس الذي يتجاوز مائة ديسيبل يؤثر على أنماط التغذية لدى الأبقار، وهناك محاولات رائدة لاستبدال الأجراس التي تحدد موقعها بأجهزة تحديد المواقع العالمية.وحتى النظام السياسي السويسري القائم على الديمقراطية المباشرة تم تسخيره باسم رعاية الأبقار، فقد جمع أحد المزارعين مؤخراً أكثر من مائة ألف توقيع لإطلاق تصويت على مستوى البلاد بشأن تقديم إعانات إضافية للسماح للأبقار بالاحتفاظ بقرونها؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10% فقط من الأبقار السويسرية لديها قرون بسبب ممارسة إزالة هذه القرون عندما تكون صغيرة لتجنب الحوادث والقتال.