فيديوهات عن إطلاق الحوثيين صواريخ يافا نحو تل أبيب



الطائرة بدون طيار "يافا" الطائرة بدون طيار "يافا"

نشر "الحوثيون" مشاهد من عملية إطلاق الطائرة بدون طيار "يافا" التي استهدفت تل أبيب منذ أيام، مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض مواصفاتها.

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وذكر الإعلام الحربي التابع للجماعة على منصة "إكس" بعض خصائص الطائرة "يافا"، حيث قال إنها "طائرة بعيدة المدى متعددة المهام، تحمل رأس حربي شديد الإنفجار، و لديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية".وأكد الإعلام الحربي على أنها "صنعت في اليمن"، مشيرا إلى أنه "أُزيح عنها الستار في عملية يافا الأخيرة 19 يوليو 2024، عندما استهدفت منطقة (يافا - مايسمى "تل أبيب") المحتلة محققة إصابة مباشرة".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة بدون طيار استهدفت تل أبيب يوم الجمعة الماضي.وصرح مسؤولان إقليميان بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة بعيدة المدى أصابت مدينة تل أبيب الساحلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.07/669f9cf94236040a017ac77e.mp4