فى واقعة مدهشة.. مدرسة فرنسية تسجل 4 أغنام في صفوفها

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في واقعة مدهشة من نوعها اتخذ أولياء أمور طلاب إحدى المدارس في فرنسا قرارًا غير عاديًا بتسجيل أربعة أغنام رسميًا كطلاب جدد للعام الدراسي المقبل في سبتمبر 2024، من أجل الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على أحد فصول المدرسة.

وجاء ذلك كجزء من احتجاج الأهالي على إغلاق إحدى الأقسام الدراسية في مقاطعة موسيل، بعد إخطار من المفتشية الأكاديمية حذرت فيه من خطورة إغلاق الفصل بسبب عدم توفر الأعداد الكافية للطلبة في الصفوف.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإعلامية: "قام أولياء الأمور بتعبئة ملفات التسجيل للأغنام بنفس الإجراءات المطلوبة لتسجيل الطلاب، وأرسلوها إلى البلدية قبل إرسالها إلى وزارة التربية الوطنية".

وستظهر أسماء الأغنام في السجلات المدرسية على النحو التالي: "جون ديري، مارغريت دوبريس، فيل توندوس، فاليريان ديشامب"، وبذلك يرتفع عدد الطلاب في الفصل المهدد بالإغلاق إلى 98، ما يفي بالحد الأدنى المطلوب لاستمرارية الفصول الدراسية في القانون الفرنسي.

ولا تقتصر المطالبات على التسجيل فقط، بل قام أولياء الأمور أيضاً بجلب الأغنام إلى ساحة المدرسة لدعم مطالبهم بعدم إغلاق الفصول الدراسية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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