فولكس فاجن تكشف عن "ID.3" الكهربائية المُحدثة بمدى يصل لـ604 كم



فولكس فاجن "ID.3" فولكس فاجن "ID.3"

في عام 2019، قدمت "فولكس فاجن Volkswagen" سيارتها الكهربائية الصغيرة "ID.3" لتكون أول طراز في سلستها الكهربائية "ID." والتي تم بنائها على منصة MEB، وتم إطلاق نسخة فيس ليفت منها في العام الماضي 2023 (أي بعد أربعة سنوات).. ومؤخرا تم الإعلان عن تحديثات تتضمن ثلاثة فئات جديدة والمزيد من القوة والتكنولوجيا.



المقصورة الداخلية

أطلقت فولكس فاجن سيارتها بثلاثة فئات جديدة توفر تصميم رياضيا أكثر، ومزيد من القوة وبسعر تنافسي في السوق الأوروبية، فبعد إطلاق الإصدار الأعلى في التشكيلة "GTX" في شهر مارس الماضي، و"Pro S" في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أعلنت الصانعة الألمانية إطلاق "Pure" مؤخرا، وبالرغم من أن "GTX" هو الإصدار الرياضي الجديد المتصدر للتشكيلة، إلا أن "Pro S" هو الإصدار الأقوى حتى الآن.



وبداية من المقصورة الداخلية، فقد حصلت السيارة بشكل قياسي على شاشة للترفيه وعرض البياانت بحجم أكبر تعمل باللمس ذات تصميم معدل، إلى جانب برنامج ونظام ترفيهي من الجيل الجديد مٌحدث بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT".

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وتشمل التجهيزات الاختيارية شاشة عرض رأسية مطورة للواقع المعزز إلى جانب تطبيق Wellness المعاد تصميمه، ونظام صوت Harman Kardon المطور.منظومة القوةتقدم الفئة Pure الجديدة بمحرك كهربائي قادرا على توليد 168 حصان وبطارية ليثيوم أيون بقدرة 52 كيلووات / الساعة مما يمنح السيارة القدرة على السير لمسافة تصل إلى 388 كم.وحصلت الفئة "Pro S" من "ID.3" الجديدة على محرك أقوى وأكثر كفاءة حيث يستطيع توليد قوة 228 حصان (قياسيا) مما يمنح السيارة القدرى على السير لمسافة تصل إلى 550 كم ، كما يتميز بشحن أسرع مع قدرة شحن تصل إلى 175 كيلووات بالتيار المستمر وتكييف مسبق إضافي للبطارية.. فيما يستطيع الإصدار الرياضي GTX منح السيارة مدى كهربائي يصل إلى 604 كم.في العام الماضي، تم بيع ما يصل إلى 140,800 سيارة من ID.3 في الولايات المتحدة، مما جعلها السيارة الكهربائية الثانية الأكثر مبيعًا لمجموعة فولكس فاجن مقارنة بمبيعات "ID.5" و"ID.4" الإجمالية التي وصلت إلى 223,100 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024، فيما تم بيع أكثر من 26,000 سيارة من ID.3 خلال نفس المدة.