فولكس فاجن تكشف عن "ID.3" الكهربائية المُحدثة بمدى يصل لـ604 كم

في عام 2019، قدمت "فولكس فاجن Volkswagen" سيارتها الكهربائية الصغيرة "ID.3" لتكون أول طراز في سلستها الكهربائية "ID." والتي تم بنائها على منصة MEB، وتم إطلاق نسخة فيس ليفت منها في العام الماضي 2023 (أي بعد أربعة سنوات).. ومؤخرا تم الإعلان عن تحديثات تتضمن ثلاثة فئات جديدة والمزيد من القوة والتكنولوجيا.
المقصورة الداخلية
أطلقت فولكس فاجن سيارتها بثلاثة فئات جديدة توفر تصميم رياضيا أكثر، ومزيد من القوة وبسعر تنافسي في السوق الأوروبية، فبعد إطلاق الإصدار الأعلى في التشكيلة "GTX" في شهر مارس الماضي، و"Pro S" في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أعلنت الصانعة الألمانية إطلاق "Pure" مؤخرا، وبالرغم من أن "GTX" هو الإصدار الرياضي الجديد المتصدر للتشكيلة، إلا أن "Pro S" هو الإصدار الأقوى حتى الآن.
وبداية من المقصورة الداخلية، فقد حصلت السيارة بشكل قياسي على شاشة للترفيه وعرض البياانت بحجم أكبر تعمل باللمس ذات تصميم معدل، إلى جانب برنامج ونظام ترفيهي من الجيل الجديد مٌحدث بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT".
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