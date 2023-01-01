"فولكس فاجن" تضم "ثارو XR" لتشكيلة سياراتها الـSUV في الصين



فولكس فاجن فولكس فاجن

ينفرد السوق الصيني وحده بتشكيلة كبيرة وحصرية من السيارات الـ SUV الخاصة بعلامة "?ولكس ?اجن Volkswagen"، والتي اتسعت مؤخرًا بانضمام طراز جديد تحت اسم "ثارو Tharu XR"، حيث يحتل مكانة وسط من شأنها سد الفجوة الموجودة بين الطرازين "تي-كروس" صغير الحجم و"ثارو" كبير الحجم.



من المقرر بناء السيارة تحت تحالف "فولكس فاجن" و"SAIC"، وبعد الإعلان المبدأي الذي أصدرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، كشفت "سايك" عن الصور والتفاصيل الرسمية الأولى الخاصة بـ"ثارو XR" قبل تدشينها في السوق الصيني، ويظهر تصميمها الخارجي مألوفًا إلى حد كبير بسبب تبنيها نفس نهج التصميم في باقي شقيقاتها الـSUV، فمثلاً يتشارك ذلك الخط المنحوت في جانب السيارة مع كل من "تي-كروس" و"تيجوان" وحتى التوأم الهندية "سكودا كوشاك".



ولكن هذا لا يعني اختلاف "ثارو XR" عن هذه الطرازات المذكورة، حيث تأتي بواجهة ذات ملامح مستوحاة من "تيجوان L برو" وتحديدًا شكل المصابيح الـLED الحادة وفتحة التهوية الكبيرة الموجودة في المصد الأمامي. ومن المقرر إتاحة السيارة إما بتطعيمات الكروم أو باللون الأسود.. وبالنسبة لأبعادها الخارجية فهي 4,355 طول، 1,762 مم عرض، 1,605 مم ارتفاع، 2,651 مم طول قاعدة العجلات.. وهي بذلك أقصر من "ثارو" العادية بفارق 103 مم، أما فرق قاعدة العجلات فهو حوالي 29 مم.

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من المقرر إتاحة السيارة باختيارين للمحرك كلاهما يعمل بالبنزين وسعته 1.5 لترًا، ولكن بالنسبة للنسخة الأقوى التي تتصل بشاحن تيربو فتصل قوتها إلى 158 حصان مع 250 نيوتن متر من عزم الدوران، وتنتقل قوة المحرك للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك DSG.في الوقت الحالي ليس أمامنا سوى انتظار الإعلان عن باقي تفاصيل "ثارو XR" خلال وقت قريب، وبخصوص أسعارها فمن المتوقع أن تكون أعلى من "تي-كروس" في الصين وهي 15,971 دولار (بما يعادل 762 ألف جنيه مصري)، وأقل من "ثارو" العادية وسعرها 21,855 دولار (ما يعادل مليون و43 ألف جنيه مصري).