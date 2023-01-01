فورد موستانج دارك هورس 2025 تصل بسعر يعادل شيفروليه كورفيت



فورد موستانج دارك هورس فورد موستانج دارك هورس

أعلنت شركة فورد عن تسعير سيارتها المرتقبة فورد موستانج دارك هورس 2025، والذي يكافئ تكلفة سيارة شيفروليه كورفيت، التي تعتبر من فئة أعلى من السيارات الرياضية. ولكن قرار التسعير هذا يضع موستانج دارك هورس كمنافسة مباشرة مع كورفيت.

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سيبدأ سعر فورد موستانج دارك هورس 2025، التي تعتبر أقوى سيارات موستانج، من حوالي 69,995 دولار، وهو نفس سعر الفئة الأساسية من شيفروليه كورفيت. تهدف فورد إلى جذب عشاق السيارات الرياضية الباحثين عن سيارة عالية الأداء بتكلفة أقل مما هو معتاد،.تحمل موستانج دارك هورس محرك V8 قوي سعة 5.0 لتر، ينتج حوالي 500 حصان و480 نيوتن-متر من عزم الدوران، ويضمن أداءً مثيرًا وديناميكيات قيادة مشوقة. تحمل السيارة أيضاً حزمة أيروديناميكية متقدمة، ونظام تعليق رياضي، وفرامل عالية الأداء، ما يوفر لها قدرات ممتازة على الطرق والحلبات.مقارنة مع الفئة الأساسية من كورفيت، تقدم موستانج دارك هورس 500 حصان، بينما توفر كورفيت 490 حصان، ومع ذلك توفر كورفيت تسارع 0-100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، بينما تحتاج موستانج دارك هورس إلى 3.7 ثانية، الميزة الثانية لصالح موستانج هي توفر ناقل حركة يدوي من ست سرعات بالإضافة لخيار الناقل الأوتوماتيكي من 10 سرعات.