آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

فورد موستانج دارك هورس 2025 تصل بسعر يعادل شيفروليه كورفيت

آخر الأخبارأخبار السيارات › فورد موستانج دارك هورس 2025 تصل بسعر يعادل شيفروليه كورفيت

صورة الخبر: فورد موستانج دارك هورس
فورد موستانج دارك هورس

أعلنت شركة فورد عن تسعير سيارتها المرتقبة فورد موستانج دارك هورس 2025، والذي يكافئ تكلفة سيارة شيفروليه كورفيت، التي تعتبر من فئة أعلى من السيارات الرياضية. ولكن قرار التسعير هذا يضع موستانج دارك هورس كمنافسة مباشرة مع كورفيت.

سيبدأ سعر فورد موستانج دارك هورس 2025، التي تعتبر أقوى سيارات موستانج، من حوالي 69,995 دولار، وهو نفس سعر الفئة الأساسية من شيفروليه كورفيت. تهدف فورد إلى جذب عشاق السيارات الرياضية الباحثين عن سيارة عالية الأداء بتكلفة أقل مما هو معتاد،.

تحمل موستانج دارك هورس محرك V8 قوي سعة 5.0 لتر، ينتج حوالي 500 حصان و480 نيوتن-متر من عزم الدوران، ويضمن أداءً مثيرًا وديناميكيات قيادة مشوقة. تحمل السيارة أيضاً حزمة أيروديناميكية متقدمة، ونظام تعليق رياضي، وفرامل عالية الأداء، ما يوفر لها قدرات ممتازة على الطرق والحلبات.
مقارنة مع الفئة الأساسية من كورفيت، تقدم موستانج دارك هورس 500 حصان، بينما توفر كورفيت 490 حصان، ومع ذلك توفر كورفيت تسارع 0-100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، بينما تحتاج موستانج دارك هورس إلى 3.7 ثانية، الميزة الثانية لصالح موستانج هي توفر ناقل حركة يدوي من ست سرعات بالإضافة لخيار الناقل الأوتوماتيكي من 10 سرعات.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فورد موستانج دارك هورس 2025 تصل بسعر يعادل شيفروليه كورفيت

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85424

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام