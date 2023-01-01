فورد موستانج دارك هورس 2025 تصل بسعر يعادل شيفروليه كورفيت

أعلنت شركة فورد عن تسعير سيارتها المرتقبة فورد موستانج دارك هورس 2025، والذي يكافئ تكلفة سيارة شيفروليه كورفيت، التي تعتبر من فئة أعلى من السيارات الرياضية. ولكن قرار التسعير هذا يضع موستانج دارك هورس كمنافسة مباشرة مع كورفيت.سيبدأ سعر فورد موستانج دارك هورس 2025، التي تعتبر أقوى سيارات موستانج، من حوالي 69,995 دولار، وهو نفس سعر الفئة الأساسية من شيفروليه كورفيت. تهدف فورد إلى جذب عشاق السيارات الرياضية الباحثين عن سيارة عالية الأداء بتكلفة أقل مما هو معتاد،.
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