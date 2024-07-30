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فواكه تُنقي شرايين القلب طبيعيًا وتُعزز صحتها..تعرف عليها

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعتبر انسداد الشرايين، المعروف أيضًا بتصلب الشرايين، حالة يحدث فيها انسداد القنوات التي يتدفق الدم من خلالها، بسبب تراكم الدهون الزائد (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة)، مما يعيق تدفق الدم الطبيعي.

ويُعد ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكوليسترول "الضار"، السبب الرئيسي لهذا الانسداد.

وعندما يرتفع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، يمكن أن يتراكم على جدران الشرايين، مكونًا لويحات تتصلب بمرور الوقت وتضيق الشرايين، مما يعرقل تدفق الدم.
فواكه تساعد في تنظيف الشرايين

التوت الأزرق
يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الفلافونويدات، التي تعزز صحة القلب من خلال خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.

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التوت الأسود
التوت الأسود هو فاكهة غنية بالألياف وفيتامين سي والأنثوسيانين. يمكن أن يساهم تناول التوت الأسود بانتظام في خفض نسبة الكوليسترول ودعم صحة الشرايين.



العنب
يحتوي العنب على مادة الريسفيراترول، وهي مضاد للأكسدة يرتبط بانخفاض الالتهابات وتحسين الدورة الدموية وخفض نسبة الكوليسترول.



البرقوق
يحتوي البرقوق على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحي ودعم وظائف القلب.



الباذنجان
الباذنجان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وهو مفيد لصحة القلب. يحتوي على الأنثوسيانين، الذي يحمي من أمراض القلب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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