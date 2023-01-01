فواكه تسبب «تآكل» الأسنان..احذرها..

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كشف طبيب الأسنان عن قائمة من الفواكه والعصائر الشائعة التي ينبغي تجنب تناولها بكثرة، حيث يمكن أن تسهم في تآكل مينا الأسنان وضعفها، ومن بين هذه الفواكه الحمضية وعصائرها التي قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من احتمالية التعرض للتسوس.



قال الدكتور ساهيل باتيل، المتخصص في عيادة «مارليبون سمايل» في لندن، إن بعض الأطعمة والمشروبات قد تكون ضارة بشكل خاص لصحة أسنانك بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر أو الحموضة، أو بسبب قدرتها على التصاق بالأسنان وتعزيز التسوس.



الفواكه الحمضية

وبالرغم من الفوائد الصحية المعروفة للفواكه الحمضية، حذر باتيل من أنها قد تكون ضارة بالأسنان. وأوضح: «رغم أهميتها الغذائية، تحتوي الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت على مستويات عالية من الحمض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل المينا».

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تناول عصائر الحمضيات من خلال استخدام الشفاطة يمكن أن يقلل من اتصال السوائل مباشرة بالأسنان، مما يساعد في الوقاية من خطر تآكل المينا.وتتضمن الحمضيات وعصائرها مزيجًا من السكريات والحموضة، مما يجعلها عاملًا مؤثراً في خلق بيئة تزيد من خطر تآكل المينا للأسنان.يتآكل المينا تسوس الأسنانعندما يتآكل المينا، تزداد هشاشته وقد يحدث تسوس الأسنان وفقدانها، حيث يصعب على الجسم إعادة بناء المينا الفقدانة مرة أخرى.للمحافظة على صحة أسنانك، يوصي الدكتور باتيل بالانتظار لبعض الوقت قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الفواكه الحمضية أو عصيرها.وأشار قائلاً: «إذا كانت وجبة الإفطار تشمل أطعمة أو عصائر حمضية، فمن الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة. فالتنظيف الفوري للأسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية قد يؤدي إلى ضعف المينا، حيث تعمل الأحماض على تليينها مؤقتًا، والانتظار يمنح اللعاب الفرصة لتحييد الأحماض بشكل طبيعي».