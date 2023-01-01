فواكه تسبب «تآكل» الأسنان..احذرها..

كشف طبيب الأسنان عن قائمة من الفواكه والعصائر الشائعة التي ينبغي تجنب تناولها بكثرة، حيث يمكن أن تسهم في تآكل مينا الأسنان وضعفها، ومن بين هذه الفواكه الحمضية وعصائرها التي قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من احتمالية التعرض للتسوس.
قال الدكتور ساهيل باتيل، المتخصص في عيادة «مارليبون سمايل» في لندن، إن بعض الأطعمة والمشروبات قد تكون ضارة بشكل خاص لصحة أسنانك بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر أو الحموضة، أو بسبب قدرتها على التصاق بالأسنان وتعزيز التسوس.
الفواكه الحمضية
وبالرغم من الفوائد الصحية المعروفة للفواكه الحمضية، حذر باتيل من أنها قد تكون ضارة بالأسنان. وأوضح: «رغم أهميتها الغذائية، تحتوي الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت على مستويات عالية من الحمض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل المينا».
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