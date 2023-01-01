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فوائد مذهلة للمانجو..منها زيادة التركيز..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقول د. أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "اثنان لا يجتمعان، المانجو والإتيكيت، وكذلك المانجو ومرضى الحساسية، فعلى الرغم من أن للمانجو فوائد كثيرة، ولكن يجب أن تحترس من الحساسية.

وأشار إلى أن المانجو تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وفيها أيضاً إنزيم يساعد على تهدئة المعدة.

تحتوي المانجو على كمية كبيرة من فيتامين سي، وفي الهند تُستخدم لإيقاف النزيف، وتقوية القلب، وتنشيط الذهن، كما تعمل على بناء الدم وتساعد في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.
كما أن كميات البوتاسيوم والماغنيسيوم الموجودة في المانجو تساعد على علاج تقلص العضلات وإزالة التوتر.

وتعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالبيتاكاروتين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وأيضاً مجموعة فيتامين "ب" التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي.

تحتوي المانجو أيضاً على حامض الجلوتامين الذي يُعد الغذاء المثالي للمخ من أجل التركيز والذاكرة. وتحتوي الحبة متوسطة الحجم من المانجو على حوالي 40 % من احتياجك اليومي من الألياف، لذا إذا أكلت حبة مانجو يومياً، فلن تعاني من الإمساك أو القولون العصبي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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