فوائد مذهلة لتناول التمر على الريق: خبير تغذية يُشرح

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التمر


قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية، ، فوائد التمر لجسمك، والتي تمثلت فيما يلي:

1? - تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا وكذلك الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.

2?- علاج فقر الدم

علاج فقر الدم (Anemia) الناتج عن نقص الحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

3?- الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ أنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار .
4?- مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له آثار مضادة للالتهابات.

5? مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها، مثل: السيلينيوم، والنحاس .

6?- مصدر للمهم جدا للفيتامينات والمعادن المهمة لوظائف جسمك الحيوية، ولإمداد الجسم بالطاقة خاصة في الصباح.

المصدر: elbalad

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