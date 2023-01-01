فوائد غير متوقعة لقشر المانجو للبشرة



المانجو المانجو

عند تناول المانجو يتم التخلص فورًا من القشر الذي له فوائد غير متوقعة سواء للصحة أو للبشرة، ووفق الدراسات الجديدة فإن استخدام قشورها للوجه له العديد من المميزات منها منع حب الشباب وغيرها من الفوائد التي نستعرض في السطور التالية وفق موقع «هيلث لاين» البريطاني.



فوائد غير متوقعة لقشور المانجو للبشرة

من الفوائد التي يجهلها الكثير عن قشر المانجو هي قدرته على تجديد خلايا البشرة وتأخير ظهور التجاعيد على الوجه.

تعمل القشور على علاج حب الشباب في الوجه خصوصًا في فترة البلوغ.

يمكن الاستفادة من قشور المانجو من خلال وضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسل الوجه بالماء بعد ذلك.

وينصح خبراء الطعام حول العالم بأنه يمكن تناول قشر المانجو خصوصًا لما يحتوي عليه من عناصر غذائية مهمة للإنسان وفوائد عديدة للبشرة.

فوائد صحية مدهشة

يعمل قشر المانجو كمضاد للالتهابات، إذ يحتوي على بعض المركبات التي تساعد في تخفيفها مثل التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية عند تناولها أو تطبيقها موضعياً.



تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلصات قشور المانجو قد تمتلك خصائص مضادة للسرطان، مركبات مثل Mangiferin قد تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

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وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن قشر المانجو يحتوي على ألياف شديدة، وتشير إلى أن أولئك الذين يستهلكون قشور المانجو لديهم فرص أقل بنسبة 40? للوقوع فريسة لأمراض القلب والأوعية الدموية، كونها غنية بالألياف، فإن قشر المانجو مفيد أيضًا للجهاز الهضمي.كيفية استخدام قشور المانجو؟يمكن تجفيف هذه القشور وطحنها إلى مسحوق، مما يضيف طعم لذيذ إلى وصفات مثل الصلصات أو العصائر.يحتوي قشر المانجو على مضادات الأكسدة والألياف، مما يجعله مناسبًا لتخمير الشاي أو نقع الماء، ومع ذلك، تأكد من الغسيل الشامل لإزالة المبيدات الحشرية قبل الاستخدام.في تصريحات تلفزيونية قال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب إن المانجو بشكل عام تحتوي على المورفين الذي يزيد من هرمون السعادة، ومفيدة للقب، والشرايين والوقاية من السرطانات وتحسن حالة الجهاز الهضمي