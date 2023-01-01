فوائد صحية مذهلة الآيس كريم لمرضى السكري



الآيس كريم الآيس كريم

أكد خبراء التغذية، على أن للآيس كريم فوائد صحية متنوعة، مما يجعله خيارًا مغذيًا بالمقارنة مع الحلويات الأخرى التي تفتقر للعناصر الغذائية الهامة.

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ويحتوي ثلثا كوب من آيس كريم الألبان، على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو عنصر ضروري للحفاظ على صحة العظام والعضلات، كما يوفر بعض أنواع الآيس كريم حوالي 6 غرامات من البروتين في كل حصة، وهي كمية تعادل تلك الموجودة في البيضة الواحدة.تأثير الآيس كريم على مستويات السكر في الدميساهم "مزيج البروتين والمستويات المعتدلة من الدهون" في الآيس كريم في إبطاء عملية إطلاق السكر في الدم، مما يساعد في منع الارتفاع الحاد في نسبة الغلوكوز المرتبط بمرض السكري، وأوضحت أخصائية التغذية أن الآيس كريم يتفوق على العديد من الحلويات الأخرى الأقل تغذية، وأضافت أخصائية التغذية أن هذا المزيج من الدهون المعتدلة والبروتين يجعل الآيس كريم خيارًا جيدًا لمرضى السكري، حيث يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يمكن أن يحدث عند تناول الحلويات قليلة الدهون.نصائح وتحذيراتعلى الرغم من الفوائد الصحية للآيس كريم، ينصح الخبراء بتناوله بكميات معتدلة، حيث تحتوي بعض الأنواع على مستويات عالية من السكر والدهون الضارة للجسم، ويوصون باختيار الأنواع الصحية المصنوعة من منتجات الألبان، كما ينبغي على مرضى السكري توخي الحذر عند تناول الآيس كريم لضمان عدم تأثيره السلبي على صحتهم.