فوائد تناول الطعام على البخار..منها الحفاظ على صحة القلب..

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يعتبر الطهي بالبخار هو شكل من أشكال الطهي الدقيق وله تاريخ طويل منذ العصور القديمة، فهو يحافظ على ألوان الطعام الزاهية وقوامه الطري ومحتواه الغذائي المهم، على عكس طرق القلي أو السلق التي قد تقلل من العناصر الغذائية للطعام وتضيف الدهون الضارة.

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بالإضافة إلى ذلك، يطبخ البخار الطعام بالتساوي وبلطف وبالتالي يحتفظ بنكهته وعناصره الغذائية، كما يمكن أن تسبب بعض طرق تحضير الوجبات مشاكل صحية؛ كمرض السكري من النوع 2 ، لذلك من خلال هذا الموضوع يمكنك التعرف على الفوائد الصحية المختلفة للاستمتاع بالطعام المطهو على البخار، حسب «تايمز أوف إنديا».الاحتفاظ بالعناصر الغذائيةمن أهم مزايا طهي الطعام بالبخار أنه يحتفظ بالعناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الأسيتيك الكلي والكاروتينات والجلوكوزينولات والسلفوراين وحمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتية لفترة أطول من الزمن، وفي حين تستخدم طرق الطهي الأخرى الزيت أو الحرارة العالية، فإن طهي الطعام بالبخار يطهى باستخدام حرارة منخفضة وبخار خفيف، ولأنه لا يتضمن أي معالجة، فيحتفظ الطعام بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، وهذا يشجع قدرة الجسم على استيعاب هذه المكملات الضرورية ويسمح له بالعمل بأقصى طاقته.إنقاص الوزنيؤدي تناول الطعام المطهو على البخار إلى الحفاظ على وزن صحي، فالخضروات المطهوة على البخار غنية بالبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، ولأن هذا المزيج اللذيذ يولد الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى استهلاك سعرات حرارية أقل لأن الدهون الزائدة ليست كثيرة كما هو الحال عند القلي.لصحة الجهاز الهضميتعتبر الخضروات الخضراء المطهوة بالبخار مفيدة جدًا للجهاز الهضمي، حيث تعمل الألياف العالية الموجودة بها على تسهيل عملية الامتصاص، كما تساعد الألياف في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، ويمكن أن تساعد هذه المساعدة الهضمية السهلة والفعالة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر، مما يعود بالنفع على الصحة العامة.لصحة القلبإن الأطعمة المطهوة بالبخار مفيدة للقلب، فعندما يتم طهي الخضراوات بالبخار، فإنها تحتوي بشكل طبيعي على كمية أقل من الدهون والملح، كما أنها تحتوي على تركيز عالٍ من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم، وقد يساعد تناول الخضراوات المطهوة على الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي، مما يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب.