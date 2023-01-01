فوائد تناول التونة 3 مرات أسبوعياً: رحلة نحو صحة أفضل



التونة التونة



تحتوي التونة على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها الحديد - فيتامين ب6 - البوتاسيوم - اوميغا 3 - السيلينيوم - اليود - فيتامين د - فيتامين ب 12 .



فوائد التونة

- تعتبر التونة مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب12 ،

وهو فيتامين أساسي ضروري لتكوين الحمض النووي، يساعدك تكوين خلايا دم حمراء جديدة ومنع تطور فقر الدم

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- تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار ، و يساهم بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.

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- أحماض أوميغا 3 الموجودة في التونا

لها تأثير إيجابي على صحة العين، وخفض خطر الإصابة بجفاف العين ، وتساهم في الصحة العامة لشبكية العين.

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- هناك دراسات عديدة حول ان أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في التونا تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم.

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- تساعدك التونة في الحفاظ على وزن صحي

التونة هي لحم قليل الدهن، ومنخفض السعرات الحرارية ،ويساعدك على الشعور بالشبع لفترات طويلة لذلك فهو خيار ممتاز في الحميات

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- مصدر جيد لفيتامين د

تعتبر التونة واحدة من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د الضروري لصحة العظام ، وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض، وضمان النمو الأمثل عند الأطفال .

