فوائد تناول التونة 3 مرات أسبوعياً: رحلة نحو صحة أفضل

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التونة


تحتوي التونة على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها الحديد - فيتامين ب6 - البوتاسيوم - اوميغا 3 - السيلينيوم - اليود - فيتامين د - فيتامين ب 12 .

فوائد التونة
- تعتبر التونة مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب12 ،
وهو فيتامين أساسي ضروري لتكوين الحمض النووي، يساعدك تكوين خلايا دم حمراء جديدة ومنع تطور فقر الدم
.
- تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار ، و يساهم بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.
.
- أحماض أوميغا 3 الموجودة في التونا
لها تأثير إيجابي على صحة العين، وخفض خطر الإصابة بجفاف العين ، وتساهم في الصحة العامة لشبكية العين.
.
- هناك دراسات عديدة حول ان أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في التونا تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم.
.
- تساعدك التونة في الحفاظ على وزن صحي
التونة هي لحم قليل الدهن، ومنخفض السعرات الحرارية ،ويساعدك على الشعور بالشبع لفترات طويلة لذلك فهو خيار ممتاز في الحميات
.
- مصدر جيد لفيتامين د
تعتبر التونة واحدة من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د الضروري لصحة العظام ، وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض، وضمان النمو الأمثل عند الأطفال .

المصدر: elbalad

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