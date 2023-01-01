فوائد بذور المانجو..«مش هترميها تاني»..



بذور المانجو بذور المانجو

المانجو فاكهة لذيذة ولا تقاوم، تجعل حرارة الصيف محتملة إلى حد ما بفضل مذاقها ورائحتها التي لا مثيل لها، ولكننا نضيع فرصة الاستفادة من البذور للحصول على مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد الصحة بشكل كبير.



بذور المانجو غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على كميات كبيرة من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة، وفيما يلي أبرز الفوائد التي تقدمها تلك البذور حسب هندوستان تايمز.





1. غنية بالعناصر الغذائية:

تعتبر بذور المانجو مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات (A، C، وE)، ومضادات الأكسدة، والدهون الصحية.

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2. دعم صحة القلب:تساعد مضادات الأكسدة والدهون الصحية الموجودة في بذور المانجو على تقليل مستويات الكوليسترول، وبالتالي تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.3. المساعدة على الهضم:يمكن أن يساعد مسحوق بذور المانجو في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والدوسنتاريا وعسر الهضم عن طريق تعزيز صحة الأمعاء.4. إدارة مرض السكري:وجد أن مستخلص بذور المانجو يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.5. تعزيز المناعة:الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور المانجو تعزز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات.6. تقليل الالتهاب:تحتوي بذور المانجو على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو مفيد لحالات مثل التهاب المفاصل.7. خصائص مضادة للأكسدة:بذور المانجو غنية بالمركبات الفينولية والفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة قوية، كما تساعد مضادات الأكسدة هذه على مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.8. دعم صحة الكبد:بذور المانجو يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الكبد، وتعزيز وظيفته السليمة، فهي تساعد في التخلص من السموم من الجسم، ودعم صحة الكبد بشكل عام.