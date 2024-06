فوائد الجرجير السحرية: رحلة نحو صحة متألقة!

الجرجير الجرجير

يعد الجرجير من الخضراوات الشهيرة فى مختلف أنحاء العالم وتكلفتها محدودة ومع ذلك فإن تناوله يوميا بكميات معتدلة يمنح الجسم قدرا كبيرا من الفوائد.







ووفقا لما جاء فى موقع “هيلث ” نعرض أهم 13 فائدة صحية تحدث للجسم عند تناول الجرجير يوميا.

1. كثيفة المغذياتالجرجير مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن بينما يكون منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله طعامًا غنيًا بالعناصر الغذائية .2. مصدر فيتامين سييساعد فيتامين C على محاربة الجذور الحرة ويمنع الضرر التأكسدي للخلايا ويعزز فيتامين C إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تعزز أيضًا جهاز المناعة.3. نسبة عالية من الحديديحتوي الجرجير على مستويات عالية من الحديد الضروري لتحويل الطاقة من الغذاء وهو ضروري للنمو والتطور ومع ذلك لا يمتص الجسم الحديد الموجود في الخضروات إلا إذا كان فيتامين C وبما أن الجرجير يحتوي عليه فهذا يعني أن الجسم يمتص الحديد الموجود في الجرجير بسهولة أكبر.4. يحافظ على جهاز مناعة قويفيتامين أ الضروري للحفاظ على نظام مناعة قوي، ويحتوي 100 جرام من الجرجير على أكثر من 50% من الاستهلاك اليومي الموصى به.5. يعزز الحمل الصحيبسبب كمية حمض الفوليك العالية في الجرجير، فهو مفيد جداً للنساء الحوامل وأفادت الدراسات أن استهلاك الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل الجرجير، يمكن أن يقلل من خطر قصور الأنبوب العصبي.6. يحسن وظيفة الغدة الدرقيةأظهر الجرجير الخام تأثيرًا إيجابيًا على صحة الغدة الدرقية عن طريق تقليل هرمون الغدة الدرقيةإنتاج.7. يحسن صحة العظاميحتوي الجرجير على كميات كبيرة من الكالسيوم، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء تطور هشاشة العظام . بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجرجير على مواد كيميائية طبيعية تحفز الخلايا العظمية (خلايا العظام) التي تبني أنسجة العظام.8. يحسن البصرالجرجير غني باللوتين والزياكسانثين، وهي كاروتينات ذات خصائص مضادة للأكسدة وهذين الكاروتينات ضروريان لصحة العين.9. يساعد على إبطاء شيخوخة الجلديحتوي الجرجير على فيتاميناتA وC، اللذان يساعدان خلايا الجلد على إصلاح نفسها وعلاوة على ذلك فهي تساعد على مكافحة تلف الجلد الناجم عن الشمس والحفاظ على البشرة خالية من العيوب.10. مقاومة السرطانيحتوي الجرجير على فينيل إيثيل إيزوثيوسيانات، الذي يتداخل مع البروتين المهم في تطور السرطان وإنه يطفئ إشارة تسمى العامل المحفز لنقص الأكسجة ، مما يؤدي إلى تجويع السرطان ونمو الورم ويبطئ معدل انتشاره.11. يقي من الأمراض المزمنةتساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الجرجير على تأخير ظهور مرض السكري وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية المزمنة.12. يعزز الأداء الرياضييحتوي الجرجير على كمية عالية من النترات الغذائية وتساعد النترات على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما قد يعزز الأداء الرياضي.13. يساعد على فقدان الوزننظرًا لأن الجرجير منخفض السعرات الحرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف، فهو رائع لإدارة الوزن .