فوائد الثوم للبشرة: سحر طبيعي لمكافحة الشيخوخة وحب الشباب



الثوم الثوم

يعرف الثوم بفوائده العديدة في علاج البشرة من حب الشباب والتخلص من التجاعيد بطريقة طبيعية لاحتوائه على العديد من مضادات الالتهابات القاتلة للبكتيريا، لذا نستعرض خلال السطور التالية فوائد الثوم للبشرة وفقًا لما جاء في موقع stylecraze.



مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا:

يُساعد الثوم على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويُقلل من الالتهابات، ممّا يُساهم في علاج حب الشباب والبثور بشكل فعال.



مُضاد للأكسدة:

قد يعجبك أيضا...

يحارب الثوم الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا البشرة، ممّا يُساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.يحسن الدورة الدموية:ينشط الثوم الدورة الدموية في البشرة، مما يعزز وصول العناصر الغذائية والأكسجين إليها، ويمنحها مظهرًا أكثر نضارة وحيوية.ينظف البشرة:يساعد الثوم على إزالة السموم من البشرة، وينظف المسام المتسعة، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء والبثور.طرق استخدام الثوم في العناية بالبشرة؟علاج حب الشباب:افرمي فص ثوم وامزجه مع قليل من الماء، ثم ضعه على المنطقة المصابة بحب الشباب واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسلهإزالة الرؤوس السوداء:امزجي ملعقة كبيرة من عصير الثوم مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي، ثمّ ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدّة 15 دقيقة قبل غسله.مكافحة الشيخوخة:افرمي فص ثوم وامزجيه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله.تضييق المسام:امزجي ملعقة كبيرة من عصير الثوم مع ملعقة كبيرة من الطماطم المهروسة، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله