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فوائد التين الشوكي.. يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول

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صورة الخبر: التين الشوكي
التين الشوكي

يفضل الكثيرون تناول التين الشوكي، لما له من فوائد صحية عديدة. ولكن هل تعرف تأثيره الرائع على القلب؟ يحتوي التين الشوكي على الألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في مكافحة مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الضار منه، وبالتالي يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب.

ومع ذلك، ينبغي تناوله باعتدال لتجنب أي تأثيرات سلبية على القلب. إلى جانب ذلك، يمكن لتناول التين الشوكي أن يحسن صحة القلب لأنه يساعد في تقليل مستويات الدهون في الدم، وخاصة الدهون الثلاثية التي تزيد من مستويات الكوليسترول الكلي والضار.

خفض ضغط الدم
التين الشوكي غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على تقليل الضغط على الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة. هذا يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تقوية الجدران الداخلية للأوعية الدموية.



الوقاية من السكتة الدماغية
يساعد التين الشوكي في خفض نسبة الدهون في الجسم ومستويات الكوليسترول والجلوكوز وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.



ضبط مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول التين الشوكي في خفض مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم والحفاظ على مستويات السكر ضمن المعدلات الطبيعية.



الوقاية من السرطان

يساهم تناول التين الشوكي في الوقاية من السرطان، بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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