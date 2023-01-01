فهم سلوك الانطواء عند المراهقين: ظاهرة مقلقة أم سمة طبيعية؟ ..استشاري نفسي يجيب



سلوك الانطواء عند المراهقين سلوك الانطواء عند المراهقين

في مرحلة المراهقة، يشهد الكثير من الأطفال تحولات كبيرة في شخصياتهم وسلوكياتهم. ومن أبرز هذه السلوكيات الانطواء والانسحاب من التفاعل الاجتماعي. لكن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الانطواء؟ وما هي التداعيات المحتملة؟



"بوابة الأهرام" تستعرض أسباب الانطواء عند المراهقين وطرق علاجه من خلال السطور التالية.



أسباب الانطواء عند المراهقين

وبهذا الصدد، يقول الدكتور علاء الغندور، استشاري التأهيل النفسي والسلوكي، إن مرحلة المراهقة هي مرحلة حرجة وتغيرات كبيرة في حياة الفرد؛ حيث أن من الشائع أن يتصف المراهقون بالانطواء والانسحاب الاجتماعي لفترات متقطعة خلال هذه المرحلة، وهذا الانطواء قد يرجع إلى عدة أسباب، أهمها، التغيرات الفسيولوجية والإدراكية، لأنه المراهق يمر بتغيرات جسدية وعقلية كبيرة، وهذا قد يجعله ينطوي على نفسه لفترات للتأقلم مع هذه التغيرات.كما أن المراهقون يواجهون ضغوطاً كبيرة من الأسرة والأقران والمدرسة؛ مما قد يدفعهم للانسحاب والانطواء، مضيفًا أنه خلال هذه المرحلة، يسعى المراهق إلى اكتشاف ذاته وتطوير هويته الخاصة، وقد يتطلب ذلك بعض الانطواء والعزلة لفترات، وبعض المراهقين قد يعانون من مشاكل نفسية كالقلق أو الاكتئاب، وهذا قد يؤدي إلى سلوكيات انطوائية.

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هل يوجد شخص انطوائي بنسبة 100% ؟وتابع: أن الانطوائية في الأشخاص هي صفة مثل باقي الصفات الشخصية و لكنها صفة مميزة، فالشخص الانطوائي ليس شخص كئيب و وحيد مثل ما يتخيل البعض هو فقط شخص يستمد طاقته من كونه بمفرده يفعل الأشياء التي تجعله سعيدا و تفرز في مخه مادة الـ "استيل كولين" (acetylcholine)، أنه الناقل العصبي الذي يساعد الإنسان على التركيز و الإبداع، مؤكدًا على أن معظم البشر يتمتعون بمزيج من الصفات تختلف فيم بينهم على سبيل المثال، هناك أشخاص منفتحين بنسبة 50% و انطوائيين بنسبة 50%، ويمكن أن يكون الطابع الغالب في الشخص هو كونه انطوائيا بنسبة أكثر من كونه منفتحًا و غالبا لا يكون هذا الشخص منفتحًا إلا مع عدد معين من الناس المقربة إليهم الذين يشعرون معهم بالأمان و الحرية.أسباب الانطواء عند المراهقينهل الانطوائية شيء ليس له سلبيات ؟وأستكمل الغندور، أن السلبيات هي كلمة ليست محدده؛ حيث أن يمكن أن نقول الانطوائية لا تنفع في البعض من فرص العمل التي تتطلب أن يكون الإنسان منفتحًا، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخصًا انطوائيا مهتم بمجال التسويق، لافتًا أن هذا مجال يتطلب الانفتاح من مختلف المناظير، فيمكن لهذا الشخص أن يشعر كونه انطوائيًا أن فرصة في مجال التسويق تكاد تكون مستحيلة، ولكن دائمًا ما أقول أن المهارات المكتسبة هي أقوى من أن يكون الإنسان موهوب بالفطرة، فالشخص عندما يكون لديه خطة واضحة و خطى ثابتة تجاه هدف معين سوف يصل و ينجح، لذا أنصح الشباب بقرائه كتاب (ميزة الانطوائي ) فهو كتاب رائع و سوف يساعدهم في تطوير شخصياتهم.العوامل البيولوجية والهرمونية أهم أسباب الانطواء عند المراهقينوكشف الغندور، عن عدة عوامل قد تساهم في انطواء المراهقين، أولاً، يأتي دور العوامل البيولوجية والهرمونية التي تجعل هذه المرحلة من العمر مليئة بالتقلبات والتغيرات الجسدية والعقلية، مما قد يؤدي إلى شعور المراهق بالحرج أو عدم الراحة مع الذات. ثانيًا، الضغوط الاجتماعية من الأقران والعائلة والمجتمع تلعب دورًا كبيرًا أيضًا؛ حيث يمكن أن تؤدي التوترات الناجمة عن هذه الضغوط إلى تجنب المواقف الاجتماعية والتقليل من الانخراط في الأنشطة الاجتماعية.وأضاف، أن هناك تأثير للظروف الاقتصادية والثقافية على انطواء المراهقين، و تأثير كبير على تطور الشخصية والسلوك لدى المراهقين. على سبيل المثال، التنقل المتكرر بين المدارس أو الظروف المعيشية الصعبة يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المراهق بنفسه وقدرته على التأقلم مع البيئة الجديدة، مما قد يزيد من مشاعر الانعزالية والانطواء.دعم الأسرة تعزيز صحة المراهقين النفسية والاجتماعيةوأكد، علي ضرورة دعم الأسرة و يلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة المراهقين النفسية والاجتماعية؛ حيث يمكن للأسرة الاستماع إلى المراهقين بفهم وتقديم الدعم العاطفي والنفسي اللازم، بينما يمكن للمجتمعات توفير الفرص للمشاركة الاجتماعية الإيجابية مثل الأنشطة الرياضية أو الثقافية التي تعزز الاندماج والثقة بالنفس.وأضاف أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور في تفاقم حالات الانطواء بين المراهقين، لأنها قد تسهم في تقليل التفاعل الوجه لوجه وتعزيز التواصل الافتراضي، مما قد يزيد من مشاعر الانعزال والانطواء عند بعض المراهقين.