فلكيه جدة توضح : البقعة الشمسية أكبر من الكرة الأرضية بـ 15 مرة

أصبحت البقعة الشمسية AR3664 صباح اليوم الخميس 9 مايو 2025 بحجم بقعة حادثة كارينغتون في العام 1859.
يبلغ البقعة الشمسية عرضها الآن 200 ألف كيلومتر تقريباً من وهي أكبر بـ 15 مرة من الكرة الأرضية ويمكن رؤيتها من خلال نظارات الكسوف العادية بدون الحاجة إلى تكبير او من خلال تلسكوب مزود بفلتر شمسي او القيام باسقاط صورة الشمس تمامًا كما فعل كارينغتون في القرن التاسع عشر.
تشتهر البقعة الشمسية في زمن كارينغتون بانها اطلقت في شهري أغسطس وسبتمبر من عام 1859 سلسلة من التوهجات الشمسية الشديدة والانبعاث الكتلي الإكليلي وقد أدت العواصف المغناطيسية الناتجة إلى إشعال النيران في مكاتب التلغراف وسطوع اضواء الشفق القطبي من كوبا إلى هاواي.
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