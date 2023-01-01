فلكيه جدة توضح : البقعة الشمسية أكبر من الكرة الأرضية بـ 15 مرة

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أصبحت البقعة الشمسية AR3664 صباح اليوم الخميس 9 مايو 2025 بحجم بقعة حادثة كارينغتون في العام 1859.



يبلغ البقعة الشمسية عرضها الآن 200 ألف كيلومتر تقريباً من وهي أكبر بـ 15 مرة من الكرة الأرضية ويمكن رؤيتها من خلال نظارات الكسوف العادية بدون الحاجة إلى تكبير او من خلال تلسكوب مزود بفلتر شمسي او القيام باسقاط صورة الشمس تمامًا كما فعل كارينغتون في القرن التاسع عشر.



تشتهر البقعة الشمسية في زمن كارينغتون بانها اطلقت في شهري أغسطس وسبتمبر من عام 1859 سلسلة من التوهجات الشمسية الشديدة والانبعاث الكتلي الإكليلي وقد أدت العواصف المغناطيسية الناتجة إلى إشعال النيران في مكاتب التلغراف وسطوع اضواء الشفق القطبي من كوبا إلى هاواي.

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بشكل عام "حادثة كارينغتون" يمكن أن تتكرر حيث تشير الدراسات إلى أن عواصف كارينغتون تحدث مرة كل 40 إلى 60 عاما ولكن لم يحدث ذلك حتى الان.حاليا يوجد انبعاث كتلي إكليلي متجه إلى الأرض ولكنه لن يتسبب في حدوث "حادثة كارينغتون" جديدة؛ فهي ضئيلة مقارنة بالانبعاث الكتلي الإكليلي العام 1859، مع ذلك ستكون هذه البقعة الشمسية النشطة تحت المراقبة على مدار الساعة.وهو فرصة لمشاهدة بقعة شمسية بنفس حجم بقعة "حادثة كارينغتون" وقد لا يتكرر ظهور بقعة بهذا الحجم من جديد لا تفوتوا فرصة مشاهدتها.