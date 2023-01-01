فقدان الشهية علامة على مرض خطير| ما هو

فقدان الشهية
يعد سرطان المثانة من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان ومع الأسف الشديد لا ينتبه الكثير من الأشخاص للأعراض المبكرة التي تساعد في اكتشافه وعلاجه بشكل سريع.
ووفقا لما جاء في موقع cancer نرصد اهم أعراض سرطان المثانة.
أعراض سرطان المثانة المبكرة
تختلف أعراض سرطان المثانة من شخص لآخر وأكثر الأعراض شيوعًا هو وجود دم في البول، والذي يُسمى البيلة الدموية وغالبًا ما يكون لونه أحمر فاتحًا إلى صدئ وقد ترى دمًا في البول في مرحلة ما، ثم لا تراه مرة أخرى لفترة.
وفي بعض الأحيان توجد كميات صغيرة جدًا من الدم في البول لا يمكن اكتشافها إلا بإجراء اختبار.
تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان المثانة ما يلي:
كثرة التبول
ألم أو حرقة أثناء التبول
الشعور وكأنك بحاجة للتبول حتى إن لم تكن المثانة ممتلئة
التبول بشكل متكرر أثناء الليل
أعراض سرطان المثانة المتأخرة
عندما يصبح السرطان كبيرًا أو ينتشر خارج المثانة إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد تشمل الأعراض ما يلي:
عدم القدرة على التبول
ألم أسفل الظهر في جانب واحد من الجسم
ألم في البطن
ألم أو حساسية العظام
فقدان الوزن غير المقصود
فقدان الشهية
تورم في القدمين
الشعور بالتعب
من المهم مراجعة طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض. ??ضع في اعتبارك أن التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى أو المثانة أو مشاكل أخرى متعلقة بالكلى قد تكون السبب وليس السرطان.
سيسألك طبيبك متى بدأت الأعراض لديك وكم مرة تعاني منها و من المرجح أن يطلب منك إعطاء عينة بول كخطوة أولى في تشخيص سبب الأعراض لديك.
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