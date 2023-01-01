فقدان الشهية علامة على مرض خطير| ما هو



فقدان الشهية فقدان الشهية



يعد سرطان المثانة من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان ومع الأسف الشديد لا ينتبه الكثير من الأشخاص للأعراض المبكرة التي تساعد في اكتشافه وعلاجه بشكل سريع.

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ووفقا لما جاء في موقع cancer نرصد اهم أعراض سرطان المثانة.أعراض سرطان المثانة المبكرةتختلف أعراض سرطان المثانة من شخص لآخر وأكثر الأعراض شيوعًا هو وجود دم في البول، والذي يُسمى البيلة الدموية وغالبًا ما يكون لونه أحمر فاتحًا إلى صدئ وقد ترى دمًا في البول في مرحلة ما، ثم لا تراه مرة أخرى لفترة.وفي بعض الأحيان توجد كميات صغيرة جدًا من الدم في البول لا يمكن اكتشافها إلا بإجراء اختبار.تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان المثانة ما يلي:كثرة التبولألم أو حرقة أثناء التبولالشعور وكأنك بحاجة للتبول حتى إن لم تكن المثانة ممتلئةالتبول بشكل متكرر أثناء الليلأعراض سرطان المثانة المتأخرةعندما يصبح السرطان كبيرًا أو ينتشر خارج المثانة إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد تشمل الأعراض ما يلي:عدم القدرة على التبولألم أسفل الظهر في جانب واحد من الجسمألم في البطنألم أو حساسية العظامفقدان الوزن غير المقصودفقدان الشهيةتورم في القدمينالشعور بالتعبمن المهم مراجعة طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض. ??ضع في اعتبارك أن التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى أو المثانة أو مشاكل أخرى متعلقة بالكلى قد تكون السبب وليس السرطان.سيسألك طبيبك متى بدأت الأعراض لديك وكم مرة تعاني منها و من المرجح أن يطلب منك إعطاء عينة بول كخطوة أولى في تشخيص سبب الأعراض لديك.