فطائر اللحم: رحلة غنية بالنكهات في كل لقمة



فطيرة باللحم فطيرة باللحم



قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم.



مقادير فطيرة باللحم

العجينة:

1 كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 حبة كبيرة بيض

1 حبة كبيرة بياض البيض

1 ملعقة صغيرة ملح

3 1/2 كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة زبدة لينة



الحشو :

ربع كوب زيت ذرة

1 حبة كبيرة بصل، مفروم

2 قرن فلفل اخضر مفروم

300 جرام لحم مفروم

3 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

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نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود1 ملعق صغيرة بهار مشكل1 ملعقة صغيرة بابريكا1 ملعقة صغيرة شطةنصف ملعقة صغيرة كركم1 حبة متوسطة طماطم مفروم2 ملعقة كبيرة دبس رمانللتلميع:1 حبة كبيرة صفار البيض1 ملعقة صغيرة حليبللتزيين: بقدونس مفروم، سمسمطريقة تحضير فطيرة اللحم.1العجنية: في وعاء الخلاط ضعي الحليب، السكر، الخميرة، قلبي المكونات مع بعضها واتركيها بضع دقائق لتختمر..2اضيفي البيضة، بياض البيض، الملح والدقيق واعجني على سرعة بطيئة لبضع دقائق لتصبح العجينة ناعما جدا، يجب ان تكون العجينة لينة. لا تكثري من إضافة الدقيق..3اضيفي الزبدة واعجني لتختفي..4غلفي العجينة واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف حجمها..5اقطعيها الى نصفين. اعملي كل نصف كرة، غلفيها واتركيها ترتاح.6الحشو: في مقلاة واسعة سخني الزيت، اضيفي البصل والفلفل وقلبي ليذبل قليلا. اضيفي اللحم وقلبي ليتغير لونه، اضيفي الثوم، الملح، الفلفل، البهار، البابريكا، الشطة، الكركم ،قلبي ليختلط. اضيفي الطماطم ودبس الرمان، وقلبي ليذبل الطماطم. اتركيه يبرد..7احضري صينية مستديرة مقاس 11 بوصة، امسحيها بالزبدة..8باستعمال النشابة افردي كرة العجينة لتصبح دائرة مقاس 12 بوصة. كرري ذلك..9ضعي دائرة من العجينة في الصينية، وزعي الحشو، افرديه ليغطي العجينة تماما، ضعي الدائرة الثانية من العجينة ولفي الأطراف الى تحت الدائرة الأولى ليتم اغلاق جوانب الفطيرة جيدا..10اضغطي على العجينة بأطراف أصابعك لتقسيمها الى حوالي 12 مثلث. أتركيها ترتاح.11باستعمال فرشاة امسحي سطح الفطيرة بخليط التلميع، انثري البقدونس والسمسم فوق الفطيرة..12ضعيها في فرن درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.