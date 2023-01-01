فطائر الجبن بالطماطم: وصفة سهلة ولذيذة لوجبة إفطار مميزة

فطائر الجبن بالطماطم
فطائر الجبن بالطماطم من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل فطائر الجبن بالطماطم.
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مقادير فطائر الجبن بالطماطم
1 باكيت مربعات باف باستري
1 حبة صفار البيض
نصف ملعقة صغيرة قهوة جاهزة
الحشو:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 عود بصل اخضرمفروم
20 حبة طماطم كرزية مقطعة
نصف كوب جبن فيتا مفتت
1 رشة فلفل اسود
1 ملعقة كبيرة نعناع اخضر مفروم
طريقة تحضير فطائر الجبن بالطماطم
1.سخني الزيت في مقلاة، ضعي البصل، النعناع، الطماطم، الفلفل وقلبيها لبضع دقائق لتذبل. أتركيها لتبرد
2.سخني الفرن 200، احضري صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.
3.ضعي مربعات العجينة في الصينية.
4.باستعمال طرف السكين قطعي مثلثين من زوايا العجينة دون ان تفصليها
5.امسحي الحواف بخليط التلميع
6.اقفلي الطرفين فوق بعضهما لتصبح العجينة شكل "المعين"
7.امسحي بخليط التلميع
8.ضعي الجبن في وسط العجينة ثم وزعي الطماطم
9.إخبزي الفطائر 15 دقيقة لتصبح ذهبية اللون
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