فطائر الجبن بالطماطم: وصفة سهلة ولذيذة لوجبة إفطار مميزة



فطائر الجبن بالطماطم فطائر الجبن بالطماطم



فطائر الجبن بالطماطم من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي و بأسهل الخطوات.

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قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل فطائر الجبن بالطماطم.مقادير فطائر الجبن بالطماطم1 باكيت مربعات باف باستري1 حبة صفار البيضنصف ملعقة صغيرة قهوة جاهزةالحشو:2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 عود بصل اخضرمفروم20 حبة طماطم كرزية مقطعةنصف كوب جبن فيتا مفتت1 رشة فلفل اسود1 ملعقة كبيرة نعناع اخضر مفرومطريقة تحضير فطائر الجبن بالطماطم1.سخني الزيت في مقلاة، ضعي البصل، النعناع، الطماطم، الفلفل وقلبيها لبضع دقائق لتذبل. أتركيها لتبرد2.سخني الفرن 200، احضري صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.3.ضعي مربعات العجينة في الصينية.4.باستعمال طرف السكين قطعي مثلثين من زوايا العجينة دون ان تفصليها5.امسحي الحواف بخليط التلميع6.اقفلي الطرفين فوق بعضهما لتصبح العجينة شكل "المعين"7.امسحي بخليط التلميع8.ضعي الجبن في وسط العجينة ثم وزعي الطماطم9.إخبزي الفطائر 15 دقيقة لتصبح ذهبية اللون