فضيحة طبية: "سما كلينك" ومساعدوها أمام القضاء بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر الجزئية، إحالة سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.
وقالت المحامية نهى الجندي لموقع "العربية.نت" إن أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، جاء على النحو التالي: "في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا بهم محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق".
وعن التهم الموجهة إلى "سما" وعيادتها في هذه القضية، كانت المحامية نهى الجندي قد قالت في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن هناك 4 تهم رئيسية أولها انتحال صفة طبيب، واستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستعراض القوة والنفوذ.
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