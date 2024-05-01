فضيحة طبية: "سما كلينك" ومساعدوها أمام القضاء بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص

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قررت جهات التحقيق بمدينة نصر الجزئية، إحالة سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1.



وقالت المحامية نهى الجندي لموقع "العربية.نت" إن أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، جاء على النحو التالي: "في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا بهم محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشرعيين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق".



وعن التهم الموجهة إلى "سما" وعيادتها في هذه القضية، كانت المحامية نهى الجندي قد قالت في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن هناك 4 تهم رئيسية أولها انتحال صفة طبيب، واستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستعراض القوة والنفوذ.

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مسدسات و"جاردات" ومظهر مريبوانتشرت فيديوهات لعيادة "سما كلينيك" عبر منصات التواصل تروج للعديد من العروض المثيرة للجدل بشكل شبه يومي، ولفتت الأنظار لها بهيئة تختلف تماماً عن هيئة الأطباء، حيث تظهر "سما" مرتدية كميات كبيرة من المشغولات الذهبية بشكل لافت وغريب، وبصحبة عدد كبير من عناصر الأمن الخاص.كما انتشرت أيضاً صورة لسما عبر المنصات، وهي تحمل مسدساً ويحيط بها عدد كبير من الأمن الخاص، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة عملها الحقيقية، وما إذا كانت العيادة مجرد واجهة لغسيل أموال تجارة المخدرات أو أي نشاطات غير شرعية، كما تروج فيديوهات "سما كلينيك" إلى حقن فيلر وبوتوكس بأسعار تقل عن ربع أسعار عيادات التجميل في كافة أنحاء مصر.وبعد مرور يومين فقط على إعلان وزارة الصحة المصرية إغلاق وتشميع عيادة التجميل الخاصة بها، بدأت تتضح أبعاد القضية وبدأت روايات المتضررين من هذا المركز وصاحبته تظهر للعلن.