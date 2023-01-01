فضيحة جديدة تضرب أشهر ماركات الحقائب العالمية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تحظى حقائب اليد، الشهيرة بأعلى معدلات شراء في العالم لجودتها وأناقتها.



لكن تقرير أجنبي كشف مفاجآت خطيرة بشأن تكلفة إنتاج هذه الحقائق التي قد لا تتجاوز 57 دولارًا فقط في حين يصل سعرها إلى 5 آلاف دولار، والسر هو عمالة زهيدة من مهاجرين أجانب يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.



ووفقا لما ذكرت عدد من وسائل الإعلام الأميركية، أن هناك بعض العلامات التجارية تواجه تهمًا بالعمل خارج نطاق القانون.

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وقام مالكو العلامات التجارية الشهيرة، باستئجار مقاولين يدفعون للعمال ما يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.وتدفع إحدى الشركات الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات، حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد لتبيعها في المتاجر بعد ذلك بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.وذكرت الصحيفة، أن السلطات الإيطالية حصلت على هذه الأرقام بعد أن قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين "خارج نطاق القانون".واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتشغيل مقاولين يوظفون مهاجرين أجانب يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة، ويُزعم أن العمال غالباً ما ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل لساعات كثيرة، بما في ذلك في أيام العطلات.