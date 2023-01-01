فضيحة امتحان الديناميكا: تسريب الأسئلة على جروبات الغش بتليجرام!



امتحان الديناميكا امتحان الديناميكا



تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان الديناميكا 2024 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

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وكانت قد نجحت جروبات شاومينج للغش عبر تطبيق تليجرام في نشر صور امتحان الديناميكا بعد مرور 14 دقيقة من توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على طلاب علمي رياضةوتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيان عاجل بعد قليل، للكشف عن هوية ومكان مصور امتحان الديناميكا 2024 اثناء وجود الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والإعلان عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.ويقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتتبع الصور المتداولة لـ أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا 2024 ، لتحديد هوية ومكان مصورها وناشرهاوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع أي طالب يساعد في تصوير امتحانات الثانوية العامة 2024 وإرسالها لجروبات الغش، مشددة على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 ، حيث يؤدى الطلاب امتحان الديناميكا 2024 .كما يؤدي اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).ويؤدي اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 ، أيضا طلاب الثانوية العامة 2024 في مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء .