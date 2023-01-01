فضيحة الغش تجبر إعادة امتحان الكيمياء في الدقهلية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بمحافظة الدقهلية بعد تداول فيديو أثناء عقد الامتحان لإحدى أولياء الأمور تقوم بتغشيش الطلاب وهى تقف بجوار سور المدرسة، حيث قررت الوزارة معاقبة الطلاب بالرسوب فى نتيجة الثانوية العامة بالدور الأول فى مادة الكيمياء مع منحهم فرصة إعادة الامتحان فى الدور الثانى والذى ينطلق 24 أغسطس الجارى.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت بيانا صحفيا يوم 6 يوليو الماضي أكدت فيه: أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تقوم بتغشيش الطلاب تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
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