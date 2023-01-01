فضائح يورو 2024: من سوء التنظيم إلى هجمات الحشرات .. فيديو

توقفت المباراة في الدقيقة 68 عندما سقط فارجا فاقداً الوعي في منطقة جزاء اسكتلندا إثر اصطدامه بحارس المرمى، وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأوروبية.
أصبحت فضائح يورو 2024 عرضا مستمرا منذ انطلاق البطولة الكروية الأهم، حيث فشلت ألمانيا في النسخة الـ 17 من بطولة أمم أوروبا في تنظيم البطولة، وشهدنا إخفاقات عديدة في البنية التحتية الرياضية وصعوبة في تنقل المشجعين وحالات سرقة.
ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل فضيحة يورو 2024، من غرق الملاعب بمياه الأمطار، وحالات السرقة التي تعرض لها المدربين، والحشرات التي باتت تهاجم اللاعبين والجمهور وأصبحت مصدر فزع وخوف لدى جميع المتواجدين في الملعب.
وكان قد خضع المهاجم المجري بارناباس فارجا للعلاج في مستشفى بمدينة شتوتجارت الألمانية بعد تعرضه لارتجاج في المخ وكسور في الوجه نتيجة لإصابة مروعة خلال مباراة منتخبه أمام اسكتلندا في يورو 2024، والتي انتهت بفوز المجر 1-0.
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