فضائح يورو 2024: من سوء التنظيم إلى هجمات الحشرات .. فيديو



يورو 2024 يورو 2024



أصبحت فضائح يورو 2024 عرضا مستمرا منذ انطلاق البطولة الكروية الأهم، حيث فشلت ألمانيا في النسخة الـ 17 من بطولة أمم أوروبا في تنظيم البطولة، وشهدنا إخفاقات عديدة في البنية التحتية الرياضية وصعوبة في تنقل المشجعين وحالات سرقة.



ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل فضيحة يورو 2024، من غرق الملاعب بمياه الأمطار، وحالات السرقة التي تعرض لها المدربين، والحشرات التي باتت تهاجم اللاعبين والجمهور وأصبحت مصدر فزع وخوف لدى جميع المتواجدين في الملعب.



وكان قد خضع المهاجم المجري بارناباس فارجا للعلاج في مستشفى بمدينة شتوتجارت الألمانية بعد تعرضه لارتجاج في المخ وكسور في الوجه نتيجة لإصابة مروعة خلال مباراة منتخبه أمام اسكتلندا في يورو 2024، والتي انتهت بفوز المجر 1-0.

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توقفت المباراة في الدقيقة 68 عندما سقط فارجا فاقداً الوعي في منطقة جزاء اسكتلندا إثر اصطدامه بحارس المرمى، وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأوروبية.وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فارجا يرقد حاليًا في مستشفى بمدينة شتوتجارت، ومن المحتمل أن يخضع لعملية جراحية قريبًا.وأصدر الاتحاد المجري لكرة القدم بيانًا طبيًا ذكر فيه أن "المهاجم قد يخضع لعملية جراحية" وأنه سيبقى في المستشفى طوال الليلة بسبب الإصابة التي أفقدته الوعي في منطقة جزاء اسكتلندا.نجح منتخب جورجيا في التأهل إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بفوز بنتيجة 2-0 على البرتغال، حيث استطاع خفيتشا كفاراتسخيليا وجيورجيس ميكاوتادزي تسجيل هدفي المباراة.جاء هدف الافتتاح في الدقيقة الثانية بواسطة كفاراتسخيليا بعد هجمة مرتدة سريعة، وأضاف ميكاوتادزي الهدف الثاني لجورجيا من ركلة جزاء في الدقيقة 57. رغم محاولات منتخب البرتغال للتعويض، لم يتمكنوا من هز شباك الفريق الجورجي.بهذه النتيجة، رفع منتخب جورجيا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث في المجموعة، وسيلتقي إسبانيا في دور الـ16، بينما تأهل منتخب البرتغال المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة سلوفينيا.