

فريق عمل "الطوفان" يحتفل بإنتهاء التصوير فريق عمل "الطوفان" يحتفل بإنتهاء التصوير

انتهى فريق عمل مسلسل "الطوفان" صباح اليوم الأثنين 6 نوفمبر، من تصوير أخر مشهد بالعمل، وحرصوا على الإحتفال بعد أن استغرق التصوير عدة شهور.



ونشرت الممثلة أيتن عامر عبر حسابها بموقع Instagram، فيديو وصورة من قالب الكيك المكتوب عليه "الطوفان"، وطاقم العمل وهم يحتفلوا بإنتهاء التصوير، وكتبت "فركش الطوفان الحمدلله"



ينما نشرت الممثلة عبير صبري صورة على Instagram، برفقة أحمد زاهر، ماجد المصري، والمخرج خيري بشارة، وكتبت "فركش الطوفان".

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عرض حاليا مسلسل "الطوفان" على شاشة قناة DMC.مسلسل "الطوفان" بطولة ماجد المصري وأحمد زاهر وروجينا وأيتن عامر ومحمد عادل وإيهاب فهمي وفتحي عبد الوهاب ووفاء عامر ورامي وحيد ونجلاء بدر وسيد رجب وعبير صبري وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.