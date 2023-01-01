فرد الأمن أمام النيابة يتهم إمام عاشور بالسب والضرب .. فيديو

أزمة ذ لم تنته واتجهت لمنحى لتصاعدي؛ حيث وقعت مشادة كلامية بين إمام لاعب النادي الأهلي، وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وأصبحت تلك الأزمة تهدد اللاعب بعد تحويلها إلى النيابة.
ضحية إمام عاشور بالمول يتهمه في النيابة بالضرب والسب
ونكشف في الفيديو التالي، عن أحداث تفاصيل وكواليس أزمة إمام عاشور وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وعن التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة في اتهام فرد أمن بمول شهير لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب.
مشاجرة امام عاشور
وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، حيث سادت حالة من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات شخصية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب المشاجرة، وتمكن المتواجدون في المول من فض النزاع والسيطرة على الوضع دون حدوث أذى لأي من الأطراف.
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