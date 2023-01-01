فرد الأمن أمام النيابة يتهم إمام عاشور بالسب والضرب .. فيديو



إمام عاشور إمام عاشور

أزمة ذ لم تنته واتجهت لمنحى لتصاعدي؛ حيث وقعت مشادة كلامية بين إمام لاعب النادي الأهلي، وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وأصبحت تلك الأزمة تهدد اللاعب بعد تحويلها إلى النيابة.



ضحية إمام عاشور بالمول يتهمه في النيابة بالضرب والسب

ونكشف في الفيديو التالي، عن أحداث تفاصيل وكواليس أزمة إمام عاشور وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وعن التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة في اتهام فرد أمن بمول شهير لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي عليه بالضرب.



مشاجرة امام عاشور

وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وأفراد أمن في أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، حيث سادت حالة من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات شخصية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب المشاجرة، وتمكن المتواجدون في المول من فض النزاع والسيطرة على الوضع دون حدوث أذى لأي من الأطراف.

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وتستمع الأن النيابة لاقوال عبد الله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله امس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي 10 إلى 15 شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة ان المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول الى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.وكان قد وحرر أمام عاشور لاعب النادي الأهلي محضر في قسم الشرطة ضد فرد الأمن واتهمه بالتعدي عليه بالضرب ومعاكسة زوجته كما قام فرد الأمن بتحرير مضرا اتهم فيه أمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب.وقال أمام عاشور أنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة إلا أنه وبعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه اليه ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وحضر خلالها شقيق زوجة أمام عاشور.