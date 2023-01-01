فتوح يعود أخيرًا للملاعب.. ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

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صورة الخبر: أحمد فتوح
أحمد فتوح

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

وخاض أحمد فتوح، الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد فتوح بات جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

المصدر: gate.ahram

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