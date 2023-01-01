فتح باب الحجز على سياره جيلي ستار راي 2025 في مصر

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جيلي ستار راي 2025

أعلنت كل من شركتي أبو غالي موتورز وأوتو موببيلتي وكلاء سيارات جيلي في مصر عن فتح باب الحجز على سيارتهم الجديدة ستار راي 2025 من فئة SUV، كما أعلنت شركة أوتو موبيليتي عن تقديم تجربة قيادة لهذه السيارة للراغبين في شرائها.

وحتى الأن لم يتم الإعلان رسميا عن مواصفات هذا الموديل من السيارة، أو حتى أسعاره من أي من الوكيلين في مصر.

ويتوقع أن تحمل هذه السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، وهو بقوة 218 حصان و325 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

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