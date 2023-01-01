فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين الأسبوع الثاني من يوليو



مدارس المتفوقين مدارس المتفوقين



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا Stem للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024.



وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر العام الماضي تعديل شروط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.



فبعد أن كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشترط إلى جانب حصول الطالب في الشهادة الإعدادية على 98% حصوله أيضًا على الدرجة النهائية في “اللغة الانجليزية، أو العلوم، أو الرياضيات”، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يسمح بقبول الطالب الحاصل على 98% في الإعدادية فقط دون النظر إلى حصوله على الدرجة النهائية في أي من المواد المذكورة.

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وللتقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بالنسبة للطالب الحاصل على 95% فقط في الشهادة الإعدادية، فلن يتمكن من التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلا إذا كان حاصلا على الدرجة النهائية في “اللغة الإنجليزية، أو العلوم، أو الرياضيات”.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يكون لهم تنسيق خاص بهم وليس تنسيق الثانوية العامة العادية، لأنه وفق ترتيب مجاميعهم مكانهم يكون محفوظا في الجامعات.وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة مهتمة بالموهوبين والمتفوقين، لذا تم إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “حاليا عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وصل لـ 19 مدرسة على مستوى الجمهورية يدرس بها 5 آلاف طالب، ومن المقرر أن يزيد عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لـ 21 مدرسة على مستوى الجمهورية بحلول العام القادم”.مزايا مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEMأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الجميل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM أنها تقوم على التعلُم بطريقة حل المشكلات، ونظام الامتحان فيها مختلف لأنه عبارة عن اختبار مفاهيم واختبار استعداد أكاديمي لكل مادة، ولذا مجاميع طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM غالبا تكون أقل من الثانوية العامة.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجميل أيضا في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، أنه يتم تكليف الطلاب بعمل مشروعات كبرى “الكابستون” تقابل التحديات الكبرى التي تقابل مصر مثل التصحر والتلوث ونقص المياه، لافتا إلى أن بعض الطلاب اشتركوا في مسابقات دولية بهذه المشروعات وحققوا مراكز متقدمة.