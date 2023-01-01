فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر .. الأحد المقبل

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر( 2024- 2025)م؛ وافق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التقدم إلكترونيًّا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة.وأعلن الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التقدم لاختبار القدرات متاح أمام الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ودون الانتظار لنتيجة الثانوية الأزهرية.
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