فتح باب التظلمات إلكترونيًا على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة لمدة 15 يومًا بدءًا من الأحد المقبل



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية اعتبارًا من الأحد 2 يونيو ولمدة خمسة عشر يومًا، مشيرة إلى أن يتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هـنـا.http://pre.gizaedu.net/asp/tazlomat/StudentEditlist.asp



تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وجاء ذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وتوفير الوقت والجهد وفي إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالجيزه لأبناء الجيزة.



وفي وقت سابق، علم القاهرة 24، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، أمس، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، وذلك بنسبة نجاح أكثر من 84%.

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ونشر القاهرة 24، نسب نجاح المديريات التعليمية بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 87.05%.نسب نجاح إدارات تعليم الجيزةوجاءت نسب نجاح إدارات تعليم الجيزة كما يلي:- إدارة الهرم الدقي التعليمية وصلت نسبة النجاح لـ 92%.- نسبة نجاح إدارة زايد 91%- نسبة نجاح إدارة الوراق 91%.- نسبة نجاح إدارة الدقي التعليمية 90%.وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة كالتالي:- إدارة العجوزة التعليمية.- إدارة شمال الجيزة.- إدارة العمرانية.- إدارة الصف.- إدارة أكتوبر التعليمية.- إدارة جنوب أكتوبر.- إدارة المنشأة.- إدارة البدرشين.- إدارة العياط.- إدارة كرداسة.- إدارة بولاق.