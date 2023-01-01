فتح باب التظلمات إلكترونيًا على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة لمدة 15 يومًا بدءًا من الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية اعتبارًا من الأحد 2 يونيو ولمدة خمسة عشر يومًا، مشيرة إلى أن يتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هـنـا.http://pre.gizaedu.net/asp/tazlomat/StudentEditlist.asp
تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة
وجاء ذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وتوفير الوقت والجهد وفي إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالجيزه لأبناء الجيزة.
وفي وقت سابق، علم القاهرة 24، أن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، أمس، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، وذلك بنسبة نجاح أكثر من 84%.
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