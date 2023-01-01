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فتح باب التسجيل بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

صدق فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل الفئات الآتية: (المستنفيذين- السنوات السابقة- الثانوية العامة - الشهادات المعادلة).

وناشد الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، الطلاب مراعاة المواعيد المقررة لهذه الفئات، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح من خلال الروابط الآتية لكل فئة من الفئات المذكورة مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك:

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersCRDOut2024/
https://www.azu.edu.eg/AzForeignersCRDOut2024/student

https://www.azu.edu.eg/AzThanawyCrd2024/

https://www.azu.edu.eg/AzThanawyCrd2024/student

المصدر: elbalad

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